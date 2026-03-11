В Asus назвали MacBook Neo серьезной угрозой Windows-ноутбукам

Появление бюджетного ноутбука MacBook Neo стало "шоком для всего рынка ПК". Об этом сообщает PCMag со ссылкой на финансового директора Asus Ника Ву, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Ву, столь доступное предложение стало неожиданностью для отрасли, поскольку исторически Apple придерживалась стратегии премиального позиционирования своих компьютеров.

Топ-менеджер отметил, что сейчас участники рынка активно обсуждают возможные сценарии конкуренции с новым устройством. В числе компаний, вовлеченных в дискуссию, он упомянул Microsoft, Intel и AMD.

По его оценке, производители компьютеров на платформе Windows рассматривают MacBook Neo как серьезного конкурента. В отрасли ожидают, что в ближайшее время различные производители начнут выводить на рынок устройства, ориентированные на прямую конкуренцию с новой моделью.

Apple представила новинку 4 марта. Ноутбук оснащен ярким металлическим корпусом, процессором A18 Pro, который установлен в смартфонах iPhone 16 Pro, и ориентирован на массовый сегмент. Продажи устройства стартовали 11 марта по цене от $599.