Трогательные нити памяти: большое сердце Фикрета Вердиева

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Əbədiyaşar sənətkar" Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой - интеллигентного и интересного человека, которого отличает глубокая культура. Она всегда находилась в окружении людей, которые бережно сохраняли и развивали традиции азербайджанской музыки. Представительница династии карабахских ханов, дочь легендарного ханенде Хана Шушинского и президент Фонда его имени, она долгие годы была спутницей жизни и соратником выдающегося тариста, внесшего огромный вклад в развитие национальной культуры и пропаганду искусства тара во всем мире, народного артиста Азербайджана Фикрета Вердиева.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Совместная жизнь и творческая деятельность позволила Бейимханым Джаваншировой-Вердиевой собрать теплые и искренние воспоминания друзей и коллег-музыкантов, с которыми Фикрет Вердиев долгие годы выступал на одной сцене, участвовал в многочисленных концертах и создавал новые музыкальные коллективы. Через их воспоминания раскрывается и целая эпоха в музыкальной жизни XX века, когда было сделано многое для сохранения и развития национальной культуры Азербайджана. Дополняют книгу редкие архивные фотографии, создающие ощущение той эпохи.

Мероприятие посетили представители науки и культуры, творческая интеллигенция и молодежь. Презентацию открыли директор Бакинского книжного центра, писатель, публицист Гюнель Анаргызы, президент Фонда имени Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева и заслуженный артист Азербайджана Фирдовси Атакишиев, который был также ведущим вечера.

В рассказах друзей и учеников Фикрет Вердиев предстает не только как выдающийся исполнитель, тонкий музыкант и человек, искренне преданный национальному искусству, но и как человек с большим сердцем. Лучше всего характеризуют широту его души его собственные слова, прозвучавшие в документальном фильме, показанном на презентации: "Я всегда просил у Аллаха сил, чтобы иметь возможность помогать другим как много больше".

Мастер сцены оставил после себя большое творческое наследие. Все отмечали необыкновенную работоспособность Фикрета Вердиева, его огромную отдачу - коллеги говорили, что легче перечислить то, что он не сделал, чем все, чем он занимался. Помимо насыщенной концертной и педагогической деятельности, им были созданы известные коллективы, с которыми выступали почти все наши прославленные вокалисты - Ансамбль народных инструментов "Гёй-гёль, а также созданная на базе этого ансамбля Гянджинская государственная филармония, оркестр народных инструментов и камерный оркестр. По его инициативе при Бакинском нефтеперерабатывающем заводе был создан ансамбль песни и танца "Нефтчи".

Трогательным вступлением к музыкальной части вечера стало исполнение молодого талантливого пианиста Фарида Гусейнова - внука Фикрета Вердиева, что подчеркнуло преемственность музыкальных традиций в их семье.

Далее концерт продолжили ханенде Кямиля Набиева, Миралам Мираламов и Бейимханым Велиева. Исполнение сопровождали музыканты - Тогрул Асадуллаев (кяманча), Рустам Муслюмов (тар) и Сиявуш Керимов (нагара). В их исполнении мугамы проникновенно рассказывали нам о нашей природе, любви, радости и грусти и полнота эмоций вызывала чувство близости к родной земле. Огромное музыкальное богатство, подаренное нам предыдущими поколениями, не пропало. Есть достойные последователи, есть те, кому интересно и важно сохранить все многообразие нашей неповторимой музыки.

Заключительной лирической нотой музыкальной части стало тонкое исполнение народным артистом Азербайджана Самиром Джафаровым в сопровождении пианистки Наибы Шахмамедовой песни композитора Тофига Гулиева на стихи Расула Рзы "Sənə də qalmaz".

​​В завершение вечера директор Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, академик Рафаэль Гусейнов отметил, что вклад Фикрета Вердиева в сохранение национального наследия велик и будущие поколения всегда будут это ценить.