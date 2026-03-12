https://news.day.az/politics/1821732.html Первым гуманитарную помощь Ирану отправил Азербайджан - посол Азербайджан в первые дни направил Ирану первую гуманитарную помощь. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил журналистам посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу. "Это исходит из нашей общей, совместной культуры - помогать друг другу в трудные дни", - отметил дипломат.
