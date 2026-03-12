Первым гуманитарную помощь Ирану отправил Азербайджан

Азербайджан в первые дни направил Ирану первую гуманитарную помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил журналистам посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу.

"Это исходит из нашей общей, совместной культуры - помогать друг другу в трудные дни", - отметил дипломат.

Он также поблагодарил Россию за гуманитарную помощь, а Азербайджан - за содействие в ее доставке.

Напомним, что российский самолет с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в международном аэропорту Лянкярана.