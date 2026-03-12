Министр обороны Израиля предъявил Ливану ультиматум

На фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке министр обороны Израиля Исраэль Кац предъявил Ливану ультиматум.

Как передает Day.Az со ссылкой на Times of Israel, Кац заявил, что если правительство Ливана не остановит атаки со стороны группировки "Хезболла", Израиль возьмет контроль над территорией и предпримет необходимые действия самостоятельно.

"Вчера "Хезболла" провела мощный ракетный обстрел территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес сильные удары по объектам "Хезболлы" в Дахии и других районах Ливана", - отметил Кац.

Он предупредил президента Ливана, что если правительство страны не возьмет на себя контроль за ситуацией и не сможет остановить угрозу от "Хезболлы", Израиль будет вынужден взять территорию под контроль и действовать самостоятельно.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.