https://news.day.az/society/1839216.html В Ханкенди создадут систему сбора дождевых вод В Ханкенди планируется строительство новой коллекторной системы для сбора дождевых вод. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в ходе медиатура, организованного в Карабахе, начальник Карабахского регионального управления по эксплуатации мелиоративных систем Мушфиг Адыгезалов.
В Ханкенди создадут систему сбора дождевых вод
В Ханкенди планируется строительство новой коллекторной системы для сбора дождевых вод.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в ходе медиатура, организованного в Карабахе, начальник Карабахского регионального управления по эксплуатации мелиоративных систем Мушфиг Адыгезалов.
Он отметил, что в настоящее время ведутся проектные работы.
По словам Мушфига Адыгезалова, наряду с инфраструктурой водоснабжения и канализации города будет также реконструирована система коллекторов, обеспечивающая управление ливневыми стоками.
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