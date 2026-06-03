Азербайджан и ОАЭ запускают новый судостроительный проект на Каспии

Сегодня на Бакинском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля первого из контейнеровозов вместимостью 780 TEU, которые будут эксплуатироваться на Каспийском море.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "Х" написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"Этот проект, реализуемый в рамках стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, вносит важный вклад в развитие судостроительной промышленности нашей страны и Среднего коридора. Проекты, реализуемые Бакинским судостроительным заводом на основе международных заказов, еще раз демонстрируют рост промышленного и инженерного потенциала Азербайджана", - отмечается в публикации.