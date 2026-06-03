https://news.day.az/society/1839129.html Скончался генсек Международного центра Низами Гянджеви Ушел из жизни генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов. Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Центра в соцсети "Х".
Скончался генсек Международного центра Низами Гянджеви
Ушел из жизни генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Центра в соцсети "Х".
Отмечается, что Ровшан Мурадов скоропостижно скончался в Стамбуле, где находился с целью организации участия Международного центра Низами Гянджеви в международной конференции в Турции.
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