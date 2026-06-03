Скончался генсек Международного центра Низами Гянджеви

Ушел из жизни генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице Центра в соцсети "Х".

 

Отмечается, что Ровшан Мурадов скоропостижно скончался в Стамбуле, где находился с целью организации участия Международного центра Низами Гянджеви в международной конференции в Турции.