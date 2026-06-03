Сборная Азербайджана U20 сыграет с Пакистаном

Сборная Азербайджана по футболу U20 проведет товарищеский матч против команды Пакистана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встреча состоится в рамках учебно-тренировочного сбора в Габале.

Матч пройдет 9 июня и начнется в 17:30.

Команда под руководством португальского специалиста Руя Жорже продолжает подготовку к чемпионату мира U-20, который в 2027 году примут Азербайджан и Узбекистан.

Напомним, что на сбор в Габале главный тренер вызвал 24 футболистов.