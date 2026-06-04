"Карабах" близок к трансферу капитана "Риеки"

Футбольный клуб "Карабах" близок к подписанию голкипера хорватской "Риеки" Мартина Зломислича.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, переход вратаря сборной Боснии и Герцеговины в агдамский клуб в значительной степени согласован.

По информации источника, стороны уже достигли основной договоренности, а для завершения сделки остаются только формальные детали.

Отмечается, что "Риека" может заработать на трансфере около 500 тысяч евро (примерно 1 миллион манатов).

Зломислич является одним из основных вратарей хорватского клуба и носит капитанскую повязку.

Для "Карабаха" этот переход может стать важным усилением вратарской линии перед новым еврокубковым сезоном.