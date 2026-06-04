Палата представителей приняла резолюцию против войны в Иране

Палата представителей США приняла резолюцию, которая обязывает президента Дональда Трампа прекратить войну с Ираном без одобрения конгресса. Это первый случай, когда нижняя палата выступила против позиции Белого дома по данному конфликту, передает Day.Az со ссылкой на CBS News.

За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов, еще 208 выступили против. Инициативу поддержали четверо республиканцев.

Даже если резолюция о военных полномочиях будет впоследствии одобрена конгрессом, ей практически гарантированно грозит президентское вето, пишет CBS News. В настоящее время мера не имеет двух третей голосов в обеих палатах, необходимых для преодоления вето, говорится в публикации.

Согласно Конституции США, право объявлять войну имеет только конгресс. При этом многие американские лидеры придерживаются мнения, что это правило не распространяется на краткосрочные операции или если страна находится под непосредственной угрозой.

В случае принятия документ обяжет Трампа либо немедленно прекратить военные операции против Ирана, либо получить официальное одобрение конгресса.