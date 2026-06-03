Баку и Минск договорились наращивать товарооборот и инвестиции - ФОТО
В Минске состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.
Об этом сообщили Day.Az в Кабинете министров.
Заседание возглавили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич.
Выступая на форуме, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич отметила, что отношения между Азербайджаном и Беларусью основаны на дружбе и взаимном доверии, прошедших проверку временем. Она подчеркнула, что цель, поставленная главами государств, - доведение двустороннего товарооборота до 1 миллиарда долларов США - свидетельствует о высоком потенциале сотрудничества между странами.
Н. Петкевич подчеркнула, что промышленная кооперация, создание совместных предприятий и сотрудничество в сфере сельского хозяйства являются ключевыми направлениями развития двусторонних отношений. В рамках форума также обсуждались новые возможности партнерства между деловыми кругами и совместные инвестиционные проекты.
Выступая на заседании, Самир Шарифов отметил, что азербайджано-белорусские отношения успешно развиваются на основе взаимного доверия и высокого уровня политического диалога, сформированного между главами государств - Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что Межправительственная комиссия играет важную роль в расширении сотрудничества между двумя странами и в обеспечении реализации достигнутых договоренностей.
С. Шарифов сообщил, что, несмотря на глобальные экономические вызовы, торговые отношения между Азербайджаном и Беларусью демонстрируют положительную динамику. За первые четыре месяца 2026 года взаимный товарооборот увеличился более чем на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 158 млн долларов США. Стороны договорились о принятии дополнительных мер по дальнейшему увеличению товарооборота, диверсификации экспортной номенклатуры и расширению инвестиционного сотрудничества.
Он также отметил, что действующий в Беларуси Торговый дом Азербайджана играет важную роль в развитии двусторонних торговых связей. Эта платформа вносит значительный вклад в продвижение азербайджанской продукции на белорусском рынке, расширение экспорта и укрепление деловых контактов.
На заседании промышленная кооперация была названа одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества. Отмечено, что Гянджинский автомобильный завод в рамках сотрудничества с ведущими промышленными предприятиями Беларуси успешно продолжает производство тракторов, грузовых автомобилей, коммунальной и специальной техники.
Стороны также обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сфере производства бытовой техники в Азербайджане, сборки лифтового оборудования, производства фармацевтических и ветеринарных препаратов, а также выпуска минеральных удобрений.
Особое внимание было уделено совместным проектам на освобожденных от оккупации территориях. Высоко оценена реализация проекта агрогородка в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района при участии белорусской стороны. Стороны договорились о своевременной реализации следующих этапов проекта и продолжении сотрудничества по созданию агропромышленных комплексов.
Также широко обсуждались вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, усиления интеграции ветеринарных и фитосанитарных систем контроля, а также увеличения взаимного экспорта сельхозпродукции.
Развитие сотрудничества в транспортно-логистической сфере также стало одной из ключевых тем заседания. Отмечено, что в январе-апреле 2026 года объем транзитных перевозок вырос более чем на 63%. Стороны договорились продолжить совместную работу по цифровизации грузоперевозок, расширению электронного обмена данными и углублению взаимодействия в рамках международных транспортных маршрутов.
Высоко оценены результаты гуманитарного сотрудничества. Намечено развитие новых механизмов взаимодействия в сферах культуры, образования, здравоохранения, молодежной политики и спорта, расширение обмена специалистами и реализация совместных проектов.
В рамках заседания были подписаны: итоговый протокол 16-го заседания Межправительственной комиссии, меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом статистики Азербайджанской Республики и Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь, программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2026-2030 годы, дорожная карта сотрудничества в сфере здравоохранения на 2026-2027 годы между профильными министерствами, а также договор между Гянджинским автомобильным заводом и компанией "POJSNAB" о сборке пожарной техники.
В завершение стороны вновь подтвердили приверженность укреплению азербайджано-белорусского стратегического партнерства, расширению экономического сотрудничества и развитию взаимодействия по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Была достигнута договоренность о проведении следующего, 17-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан - Беларусь в 2027 году в городе Баку.
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