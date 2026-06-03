На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце зафиксирована мощная вспышка класса М9.3, ставшая самой сильной за последние полтора месяца.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, вспышка была зарегистрирована в 05:36 по бакинскому времени. Это самое сильное событие на Солнце с 24 апреля 2026 года, когда были отмечены два взрыва максимального класса X. До уровня X в этот раз не хватило около 7%.

Специалисты отмечают, что еще накануне солнечная активность не предвещала подобных явлений, однако уже с 2 июня она начала стремительно расти. С этого момента на Солнце примерно каждые семь часов фиксируются новые вспышки, при этом их интенсивность постепенно увеличивается.

В лаборатории не исключают, что следующая вспышка максимального класса X может произойти уже в середине среды.

Ученые также уточнили, что вспышка произошла почти в центре солнечного диска - в зоне, откуда выброс вещества потенциально мог бы быть направлен к Земле. Однако на данный момент наблюдения не подтверждают выброс плазмы.

Специалисты подчеркивают, что оснований считать произошедшее опасным для Земли пока нет.