https://news.day.az/world/1838886.html

США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В обновленный санкционный список добавлены несколько физических лиц из Ирана, включая граждан, связанных с криптовалютной платформой NOBITEX.