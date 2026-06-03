https://news.day.az/world/1838886.html США расширили санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана. Как передает Day.Az, об этом сообщили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В обновленный санкционный список добавлены несколько физических лиц из Ирана, включая граждан, связанных с криптовалютной платформой NOBITEX.
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
В обновленный санкционный список добавлены несколько физических лиц из Ирана, включая граждан, связанных с криптовалютной платформой NOBITEX.
Также под ограничения попали отдельные представители криптоиндустрии.
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