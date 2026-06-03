США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В обновленный санкционный список добавлены несколько физических лиц из Ирана, включая граждан, связанных с криптовалютной платформой NOBITEX.

Также под ограничения попали отдельные представители криптоиндустрии.