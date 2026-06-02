В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории жилого массива "Йени Гянджа". В результате столкновения двух автомобилей пострадали несколько человек. Пострадавшие госпитализированы.