В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории жилого массива "Йени Гянджа".

В результате столкновения двух автомобилей пострадали несколько человек. Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия привлечены сотрудники дорожной полиции, проводится расследование.