Делегация США посетила Аллею шехидов в Баку

Делегация во главе с помощником государственного секретаря США Калебом Орром посетила Аллею шехидов в Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальной сети.

Отмечается, что была почтена память тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя независимости и суверенитета Азербайджана.