Китайцы начали штамповать новые кузова для классических автомобилей

В Китае начали штамповать новые кузова для легендарных автомобилей. Как сообщает Carscoops, производство налажено компанией Jiangsu Juncheng Vehicle Industry Co. в провинции Цзянсу. Кузова выпускаются для культовых классических автомобилей, оригинальные запчасти для которых уже не производятся, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Предприятие, расположенное в городе Баоин, использует CNC-станки для изготовления штампов, которые затем вручную доводятся мастерами. С их помощью штампуют детали для Toyota AE86, Ford Bronco, Datsun 240Z, Toyota Land Cruiser, Ford Mustang 1967 года.

Один из кузовов Ford Bronco, сделанных в Китае, уже попал в США в составе рестомода (современной переделки классики), который был продан за $400 тыс.

В ближайших планах компании - запустить производство кузовов для Porsche 911 (964 поколения) и легендарного Mercedes-Benz 300 SL "Gullwing" с его знаменитыми "крыльями чайки".