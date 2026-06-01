Во Франции украли знаменитый банан, приклеенный скотчем к стене

Во Франции украли знаменитый музейный экспонат - приклеенный скотчем к стене банан. Об этом сообщает France24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Произведение концептуального искусства "Комедиант", созданное итальянским художником Маурицио Каттеланом, было выставлено в Центре Помпиду-Мец - филиале парижского Помпиду. В музее рассказали, что по факту кражи против неизвестных лиц было возбуждено уголовное дело.

Банан был заменен - известно, что его заменяют раз в три дня во избежание порчи.

В июле 2025 года посетитель музея съел фрукт. Тогда художник Каттелан выразил сожаление, что голодный посетитель съел только банан, а не ленту. Тогда музей не стал подавать в суд. На этот раз в учреждении культуры решили прибегнуть к помощи правоохранителей, поскольку личность преступника не установлена и, следовательно, "нет возможности для диалога".

Съедобное творение Каттелана впервые было на выставке Art Basel в Майами-Бич в 2019 году по цене $120 тысяч.