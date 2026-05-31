ООН грозит "финансовый коллапс"

Организация Объединенных Наций (ООН) столкнулась с угрозой "финансового коллапса" и банкротства из-за отказа США и Китая выплачивать взносы по причинам разногласий с работой международной структуры.

По ее информации, генсек ООН Антониу Гутерриш в своих речах предупреждал, что организация стремительно приближается к банкротству, подчеркнув "явную перспективу финансового коллапса".

Как сообщает газета, при текущей бюджетной траектории организация исчерпает свои средства к середине августа 2026 года.

ООН столкнулась с дефицитом бюджета из-за неуплаты взносов некоторыми странами, включая США, задолженность которых составляет более $4 млрд. Это обстоятельство вынуждает организацию сокращать расходы.