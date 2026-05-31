Американское направление стратегии Президента Ильхама Алиева: Баку и Вашингтон "в одной лодке"

Автор: Акпер Гасанов

Проведение 2 июня в рамках Бакинской энергетической недели первого Экономического диалога США-Азербайджан является событием, значение которого выходит далеко за рамки обычных двусторонних переговоров. Сам факт организации данного мероприятия совместно Министерством экономики Азербайджана и Государственным департаментом США свидетельствует о том, что отношения между Баку и Вашингтоном вступают в качественно новую фазу развития.

Данный диалог, который пройдет в соответствии с положениями Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, охватывает широкий круг направлений - от энергетической безопасности и инвестиций до искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры, региональной связанности, торговли и транзита. Подобная повестка отражает не только современные тенденции мировой экономики, но и растущую роль Азербайджана как одного из ключевых государств Евразии.

И тут стоит отметить, что за последние годы Бакинская энергетическая неделя превратилась в одну из наиболее авторитетных международных площадок для обсуждения вопросов глобальной энергетики. Здесь встречаются представители правительств, крупнейших энергетических корпораций, инвестиционных фондов и международных организаций.

Значение этого форума особенно возросло после радикальных изменений, произошедших на мировом энергетическом рынке в последние годы. В условиях стремления многих государств к диверсификации поставок энергоресурсов Азербайджан укрепил свои позиции как надежный и предсказуемый партнер. Сегодня Азербайджан является не просто поставщиком нефти и газа. Наша страна превратилась в важнейший элемент системы энергетической безопасности Европы и всего евроатлантического пространства. Южный газовый коридор, расширение энергетических маршрутов, развитие возобновляемой энергетики и создание новых транспортно-логистических цепочек делают Баку одним из центров принятия решений в регионе.

Именно поэтому проведение первого Экономического диалога США-Азербайджан в рамках Бакинской энергетической недели является абсолютно закономерным шагом. Вашингтон рассматривает Баку уже не только как энергетического партнера, но и как государство, способное играть важную роль в обеспечении устойчивости региональных и глобальных экономических процессов.

Особое значение имеет тот факт, что диалог проводится в рамках Хартии стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Подписание данного документа стало важной вехой в развитии двусторонних отношений. Хартия заложила институциональную основу для углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах.

Сегодня можно констатировать, что многие положения Хартии получают практическое наполнение. Если раньше значительная часть азербайджано-американского взаимодействия концентрировалась вокруг энергетики и вопросов безопасности, то сейчас сотрудничество распространяется на инновации, высокие технологии, искусственный интеллект, цифровизацию экономики и создание новых логистических маршрутов. Особенно показательно, что в рамках предстоящего диалога запланирована специальная сессия с участием представителей деловых кругов двух стран и подписание новых коммерческих контрактов. Это означает переход от политических деклараций к конкретным инвестиционным и экономическим проектам.

И тут мы приходим к главному. Невозможно объективно анализировать нынешний уровень международного авторитета Азербайджана без понимания того, какие фундаментальные изменения произошли в регионе за последние годы. Современный внешнеполитический статус Азербайджана является результатом последовательной и долгосрочной стратегии Президента Ильхама Алиева. На протяжении многих лет руководство нашей страны проводило курс на укрепление государственности, развитие экономики, модернизацию вооруженных сил и формирование независимой многовекторной внешней политики.

Кульминацией этой стратегии стало восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности военно-политическим путем. Итоги Второй Карабахской войны 2020 года, а также однодневной анти-террористической операции в Карабахском экономическом регионе в сентябре 2023 года кардинально изменили не только положение Азербайджана, но и весь геополитический ландшафт Южного Кавказа.

Если ранее регион рассматривался через призму затяжного конфликта, то после восстановления суверенитета Азербайджана появилась принципиально новая реальность. Азербайджан стал восприниматься как государство, которое не только добилось реализации норм международного права, но и стало главным архитектором новой региональной повестки. Именно этот фактор существенно повысил интерес ведущих мировых центров силы к сотрудничеству с Азербайджаном.

Особого внимания заслуживает тот факт, что именно Азербайджан после своей победы выступил инициатором мирного процесса с Арменией. Вопреки многочисленным прогнозам о возможности нового витка армяно-азербайджанского противостояния, Баку предложил начать работу над мирным договором, основанным на принципах взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. Этот шаг продемонстрировал международному сообществу, что Азербайджан заинтересован не в продолжении конфронтации, а в формировании устойчивой системы регионального сотрудничества.

Именно благодаря новой политической реальности появились дополнительные возможности для реализации крупных транспортно-логистических инициатив. Речь идет о проектах, способных соединить Южный Кавказ с Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой. В последние месяцы все чаще обсуждаются различные варианты новых транспортных коридоров и инфраструктурных маршрутов, включая проект TRIPP. реализации которого в США придают особое значение. При этом независимо от конкретных параметров этих инициатив очевидно одно: без восстановления территориальной целостности Азербайджана и установления новых геополитических реалий подобные проекты были бы невозможны.

В целом после завершения армяно-азербайджанского конфликта и формирования новой региональной архитектуры заметно изменился и характер отношений между Азербайджаном и США. Вашингтон все более отчетливо рассматривает Азербайджан как ключевого партнера на Южном Кавказе и одного из наиболее влиятельных игроков в пространстве между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Речь идет уже не только о вопросах энергетики. Сегодня в центре внимания находятся транспортные коридоры, развитие цифровой экономики, создание новых инвестиционных возможностей, сотрудничество в области искусственного интеллекта и высоких технологий. Примечательно, что темы, вынесенные на обсуждение первого Экономического диалога США-Азербайджан, полностью соответствуют глобальным трендам XXI века.

Это свидетельствует о том, что обе страны ориентированы на долгосрочное стратегическое взаимодействие. Для американского бизнеса Азербайджан становится воротами в более широкий евразийский регион. Для Азербайджана же сотрудничество с США открывает дополнительные возможности для привлечения инвестиций, технологического трансфера и интеграции в новые международные производственные цепочки. Таким образом, предстоящий Экономический диалог США-Азербайджан является очередным подтверждением того, что роль Азербайджана в мировой политике и экономике продолжает расти, а партнерство между Баку и Вашингтоном приобретает все более комплексный и стратегический характер.