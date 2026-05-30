Гурбан Гурбанов остается в «Карабахе»
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, имя которого в последнее время связывали с различными клубами Турции, России и Европы, подписал новый контракт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "afqazinfo, специалист заключил с агдамским клубом соглашение сроком на три года.
Согласно новому договору, Гурбанов будет возглавлять "Карабах" до лета 2029 года.
