Гурбан Гурбанов остается в «Карабахе»

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, имя которого в последнее время связывали с различными клубами Турции, России и Европы, подписал новый контракт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "afqazinfo, специалист заключил с агдамским клубом соглашение сроком на три года.

Согласно новому договору, Гурбанов будет возглавлять "Карабах" до лета 2029 года.