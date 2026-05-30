Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью в некоторых пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем - 22-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно кратковременная дождливая погода в некоторых горных и предгорных районах, возможны грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем - 25-29° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 15-20°, местами до 25° тепла.

