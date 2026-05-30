Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,56 доллара США, или на 2,5%, составив 98,01 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 2,49 доллара США, или на 2,5%, и составила 95,89 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,09 доллара США, или на 4,2%, составив 70,78 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,24 доллара США, или на 3,3%, составив 93,56 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.