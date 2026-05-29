Ракета Джеффа Безоса взорвалась во время тестов

https://news.day.az/world/1837954.html
Как передает Day.Az со ссылкой на NASA Spaceflight, в нижней части ракеты сначала возникла яркая вспышка, после чего произошёл мощный взрыв.
В самой компании подтвердили инцидент, назвав произошедшее "аномалией" в ходе испытаний. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.
Напомним, в ноябре прошлого года принадлежащая Джефф Безос компания Blue Origin в последний момент отменила запуск ракеты New Glenn к Марсу. Носитель должен был вывести два космических аппарата в рамках программы NASA Escapade.
