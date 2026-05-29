Фонтан в центре Мадрида окрасился в цвета флага Азербайджана

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики знаменитый фонтан Cibeles, расположенный в центре Мадрида, вновь был подсвечен цветами азербайджанского флага. В рамках этой грандиозной акции, реализованной по инициативе нашего посольства в Королевстве Испания и при поддержке городского совета Мадрида, фонтан Cibeles, считающийся одним из символов города, окрасился в голубой, красный и зеленый цвета Государственного флага Азербайджанской Республики.

Отмечается, что цвета азербайджанского флага, проецируемые на фонтан с вечерних часов, были встречены жителями столицы и гостями города с большим интересом. Эта знаменательная акция, уже ставшая традицией, является ярким примером прочных отношений дружбы и сотрудничества, существующих между Азербайджаном и Испанией. Этот шаг также является проявлением уважения и симпатии испанской общественности к Азербайджану.

Посол Рамиз Гасанов выразил благодарность мэрии Мадрида за поддержку, оказанную такому доброму шагу, олицетворяющему отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами. Он отметил, что подобные символические мероприятия вносят важный вклад в дальнейшее укрепление взаимопонимания и близких отношений между народами.

Отметим, что после восстановления Азербайджаном государственной независимости в 1991 году Королевство Испания стало одним из первых государств, признавших это историческое достижение и установивших дипломатические отношения с нашей страной. За последние годы азербайджано-испанские отношения успешно развиваются в политической, экономической, гуманитарной и культурной сферах. Фонтан Cibeles считается одним из самых известных исторических и архитектурных символов не только Мадрида, но и всей Испании. Это место, расположенное в центре города, является одним из главных мест встреч и отдыха, куда чаще всего устремляются как жители испанской столицы, так и туристы.