Музей Государственного флага: история, гордость и победа

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": Музей Государственного флага.

Расположенный в Баку на Площади Государственного флага Музей флага впервые открыл свои двери для посетителей в 2010 году. В 2017 году в связи с проведением на площади широкомасштабных работ по реконструкции и восстановлению музей временно приостановил свою деятельность и закрылся на ремонт. Полностью обновленный музейный комплекс был вновь представлен 8 ноября 2024 года - в День Победы.

Здание музея имеет символическое значение, будучи построенным в форме восьмиконечной звезды, и располагается непосредственно под пьедесталом флагштока. Созданный на основе проектов азербайджанских архитекторов и дизайнеров он состоит из 6 выставочных залов. В них экспонируются флаги, наконечники флагов, символы власти, оружие, старинные монеты государств и ханств, существовавших на территории Азербайджана в разные периоды, а также гербы азербайджанских городов XIX века.

Наша независимость, основа которой была заложена 28 мая 1918 года, сегодня под сенью нашего трехцветного Флага, развевающегося на Площади Государственного флага, выглядит еще более величественной и непоколебимой.