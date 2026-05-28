Цена великой победы, возрождения и подлинной независимости: составляющие стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Это очень приятно и важно повторять: День независимости Азербайджана является символом исторического торжества справедливости, восстановления территориальной целостности страны и стремительного возрождения освобожденных земель. Мы слишком долгие годы были лишены возможности озвучивать эти слова, и вот сейчас мы не просто говорим о нашей великой Победе, но и видим плоды стремительного возрождения освобожденных земель.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю 28 Мая посетил Ханкенди, Ходжалы и Шушинский район, продемонстрировав всему миру: Карабах не просто возвращен Азербайджану - он превращается в современный, комфортный и процветающий регион. И в этом смысле особое внимание привлек визит главы государства в Ханкенди.

Президент Азербайджана возложил цветы к Триумфальной арке в Парке Победы, что стало не только данью памяти героям, участвовавшим в освобождении азербайджанских земель, но и важнейшим символом исторической Победы Азербайджана. Безусловно, строительство Парков Победы и Триумфальных арок имеет огромное значение. В Азербайджане демонстрируют глубокое уважение к памяти шехидов, военнослужащих и всех, кто внес вклад в восстановление территориальной целостности страны. Эти мемориальные комплексы становятся частью новой исторической эпохи, в которой Карабах окончательно возвращается к мирной жизни под азербайджанским флагом.

Сам Ханкенди сегодня стремительно меняется. Город постепенно превращается в современный административный центр региона. Именно в Ханкенди Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированного Культурного центра. Это событие имеет не только культурное, но и политическое значение. Оно демонстрирует: Азербайджан возвращает освобожденным территориям полноценную жизнь, создает условия для развития культуры, образования и общественной жизни.

Особенно показателен пример Ходжалы - города, который навсегда останется символом трагедии азербайджанского народа. Именно здесь армянскими вооруженными формированиями был совершен Ходжалинский геноцид - одно из самых страшных преступлений конца XX века против мирного азербайджанского населения. Сегодня освобожденный Ходжалы стремительно возрождается. И вот уже Президент Азербайджана принял участие в открытии ООО "Карабахский текстильный дом" в Ходжалы. В течение года здесь будет производиться 1,4 миллиона единиц текстильной продукции. Это означает создание рабочих мест, формирование новой экономики региона, возвращение жизни и уверенности в завтрашнем дне.

Важно понимать: восстановление Карабаха - это не только строительство дорог и зданий. Это формирование полноценной социально-экономической среды, в которой люди смогут жить, работать, воспитывать детей и строить свое будущее. Именно поэтому столь большое внимание уделяется социальной инфраструктуре. Тут добавим, что в Ходжалинском районе Президент Азербайджана ознакомился с условиями, созданными в капитально отремонтированных домах для военнослужащих Министерства обороны. Здесь имеется 191 индивидуальный дом различной планировки, а также 18 двухэтажных домов.

Все дома оснащены электроэнергией, газом, современными коммуникациями. На территории реконструированы дороги, создан парк, площадь Флага, благоустроены общественные пространства. Этот проект имеет особое значение. Азербайджан демонстрирует не только уважение к своим военнослужащим, но и системный подход к решению их социально-бытовых проблем. Люди, которые участвовали в освобождении Родины, получают достойные условия для жизни. Это - важнейший элемент государственной политики.

Не менее показательны процессы, происходящие в селе Бёюк Галадереси Шушинского района. Здесь создана площадь Флага, проведен газопровод, обеспечено водоснабжение, благоустроены дороги, продолжаются работы по созданию современных коммуникаций. Подобные проекты сегодня реализуются практически на всей территории освобожденного Карабаха. При этом темпы восстановления действительно поражают.

За крайне короткий срок Азербайджан смог сделать то, что во многих странах после вооруженных конфликтов занимает десятилетия. Строятся дороги, аэропорты, жилые комплексы, школы, больницы, предприятия, объекты культуры и спорта. И все это происходит параллельно с процессом возвращения населения на освобожденные земли.

На этом фоне особое значение приобретают слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны. "Сегодня под нашим контролем находится каждая пядь земли на территории Азербайджана. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана полностью восстановлены. Достигнутый мир был установлен на наших условиях. Это еще раз показывает величие нашего народа", - подчеркнул глава государства.

Действительно, Азербайджан стал уникальным примером в современной мировой политике. За последние десятилетия в мире было немало конфликтов, связанных с оккупацией территорий. Однако практически нигде государствам не удавалось полностью восстановить свою территориальную целостность. Азербайджан смог это сделать, причем вопреки колоссальному внешнему давлению.

На протяжении многих лет страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ фактически консервировали ситуацию, не оказывая реального давления на Армению для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, во многих государствах мира сильны позиции армянской диаспоры, которая активно влияла на политические процессы и информационную повестку. Однако Азербайджан сумел выстоять.

Благодаря сильной армии, мощной экономике, политической воле и продуманной стратегии Президента Ильхама Алиева страна не только восстановила территориальную целостность, но и продемонстрировала всему миру пример эффективного государственного управления. Поэтому особенно символично, что День независимости глава государства уже традиционно отмечает именно на освобожденных территориях. Для Азербайджана независимость - это не формальность и не декларация.

Подлинная независимость означает способность самостоятельно определять свое будущее, защищать национальные интересы и проводить независимую политику. Именно это сегодня и демонстрирует Азербайджан всему миру. Благодаря блестяще продуманной и реализованной стратегии Президента Ильхама Алиева наша страна продемонстрировала величие азербайджанского народа, силу его духа, способность освобождать временно оккупированные территории и стремительно возрождать их, одновременно являя пример подлинной независимости и государственного суверенитета.