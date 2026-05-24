Новые реалии Южного Кавказа - плоды стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале функционирования железной дороги Ахалкалаки-Карс.
"Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии", - написал он в Facebook.
Безусловно, речь идет о качественном изменении всей логики региональной экономики Южного Кавказа и, что не менее важно, о трансформации внешнеполитического положения самой Армении. На протяжении десятилетий РА находилась в состоянии фактической транспортной самоизоляции. Оккупировав 20% территории Азербайджана, она получила закрытые границы с нашей страной и с Турцией.
Кроме того, Армения имела ограниченные маршруты через Грузию и Иран, высокую зависимость от политической конъюнктуры - все это серьезно сдерживало развитие экономики страны. В результате . Армения объективно проигрывала в конкуренции соседям, прежде всего Азербайджану и Грузии, которые сумели встроиться в глобальные логистические цепочки.
Сегодняшние изменения означают постепенный выход Армении из этого состояния. Запуск железнодорожного сообщения через Грузию и Турцию открывает для нее принципиально новые возможности. Во-первых, это прямой доступ к рынкам Европейского союза через наиболее короткий и экономически выгодный маршрут. Во-вторых, это снижение транспортных издержек для армянских производителей, что автоматически повышает конкурентоспособность их продукции. В-третьих, это диверсификация логистики, что критически важно в условиях нестабильной международной среды.
Особое значение имеет и тот факт, что Армения начинает превращаться из тупиковой ветви транспортной системы в транзитное звено. Если ранее она воспринималась как "конечная станция", то теперь появляется перспектива стать частью более широкой евразийской логистической архитектуры. Это фактор роста политического веса страны.
Именно в этом контексте следует рассматривать и упоминание проекта TRIPP, а также перспективу открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном, Турцией и Ираном через Нахчыван. Речь идет о формировании новой транспортной реальности, в которой границы перестают быть барьерами и начинают выполнять функцию соединительных линий.
Безусловное лидерство Президента Ильхама Алиева. Баку закрепляет статус центра принятия глобальных решений
Важнейшим элементом этой архитектуры является Зангезурский коридор. Его реализация способна не только связать основную часть Азербайджана с Нахчываном, но и открыть Армении доступ к новым маршрутам, включая прямое сообщение с Ираном. Это превращает регион в полноценный транспортный узел, связывающий Восток и Запад, Север и Юг.
На этом фоне особенно показательной выглядит реакция тех сил в Армении, которые продолжают апеллировать к реваншистским настроениям и мифам прошлого. Их риторика строится на отрицании новой реальности и попытке сохранить иллюзии, которые уже не имеют под собой никакой основы. Однако факты говорят сами за себя.
Армения начинает получать реальные, осязаемые выгоды от нормализации отношений и открытия коммуникаций. Экономика получает новые рынки, бизнес - новые возможности, государство - новый уровень геополитической значимости. Это и есть тот самый прагматичный выбор, который противопоставляется идеологическим конструкциям реваншистов.
При этом необходимо подчеркнуть ключевой момент: все происходящее сегодня стало возможным исключительно благодаря стратегической линии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно его политика привела к кардинальному изменению баланса сил в регионе. Благодаря этой стратегии Азербайджан одержал военно-политическую победу, восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.
Это не только изменило статус-кво, но и создало новую реальность, в которой прежние конфликты утратили свою определяющую роль. После этого Баку выступил инициатором мирной повестки, предложив конкретные механизмы нормализации отношений и разблокирования коммуникаций. Парафирование мирного договора в Вашингтоне стало важнейшим этапом этого процесса. Оно заложило основу для практической реализации проектов, которые еще недавно казались невозможными. И именно эта последовательная линия - от военной победы к мирной интеграции - стала ключом к сегодняшним изменениям. Новая реальность уже сформирована - и в ней выигрывают те, кто делает ставку на развитие, сотрудничество и интеграцию.
