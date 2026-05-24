Автор: Акпер Гасанов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале функционирования железной дороги Ахалкалаки-Карс.

"Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки-Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии", - написал он в Facebook.

Безусловно, речь идет о качественном изменении всей логики региональной экономики Южного Кавказа и, что не менее важно, о трансформации внешнеполитического положения самой Армении. На протяжении десятилетий РА находилась в состоянии фактической транспортной самоизоляции. Оккупировав 20% территории Азербайджана, она получила закрытые границы с нашей страной и с Турцией.

Кроме того, Армения имела ограниченные маршруты через Грузию и Иран, высокую зависимость от политической конъюнктуры - все это серьезно сдерживало развитие экономики страны. В результате . Армения объективно проигрывала в конкуренции соседям, прежде всего Азербайджану и Грузии, которые сумели встроиться в глобальные логистические цепочки.

Сегодняшние изменения означают постепенный выход Армении из этого состояния. Запуск железнодорожного сообщения через Грузию и Турцию открывает для нее принципиально новые возможности. Во-первых, это прямой доступ к рынкам Европейского союза через наиболее короткий и экономически выгодный маршрут. Во-вторых, это снижение транспортных издержек для армянских производителей, что автоматически повышает конкурентоспособность их продукции. В-третьих, это диверсификация логистики, что критически важно в условиях нестабильной международной среды.

Особое значение имеет и тот факт, что Армения начинает превращаться из тупиковой ветви транспортной системы в транзитное звено. Если ранее она воспринималась как "конечная станция", то теперь появляется перспектива стать частью более широкой евразийской логистической архитектуры. Это фактор роста политического веса страны.

Именно в этом контексте следует рассматривать и упоминание проекта TRIPP, а также перспективу открытия железнодорожного сообщения с Азербайджаном, Турцией и Ираном через Нахчыван. Речь идет о формировании новой транспортной реальности, в которой границы перестают быть барьерами и начинают выполнять функцию соединительных линий.

Важнейшим элементом этой архитектуры является Зангезурский коридор. Его реализация способна не только связать основную часть Азербайджана с Нахчываном, но и открыть Армении доступ к новым маршрутам, включая прямое сообщение с Ираном. Это превращает регион в полноценный транспортный узел, связывающий Восток и Запад, Север и Юг.

На этом фоне особенно показательной выглядит реакция тех сил в Армении, которые продолжают апеллировать к реваншистским настроениям и мифам прошлого. Их риторика строится на отрицании новой реальности и попытке сохранить иллюзии, которые уже не имеют под собой никакой основы. Однако факты говорят сами за себя.

Армения начинает получать реальные, осязаемые выгоды от нормализации отношений и открытия коммуникаций. Экономика получает новые рынки, бизнес - новые возможности, государство - новый уровень геополитической значимости. Это и есть тот самый прагматичный выбор, который противопоставляется идеологическим конструкциям реваншистов.

При этом необходимо подчеркнуть ключевой момент: все происходящее сегодня стало возможным исключительно благодаря стратегической линии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Именно его политика привела к кардинальному изменению баланса сил в регионе. Благодаря этой стратегии Азербайджан одержал военно-политическую победу, восстановил свой суверенитет и территориальную целостность.

Это не только изменило статус-кво, но и создало новую реальность, в которой прежние конфликты утратили свою определяющую роль. После этого Баку выступил инициатором мирной повестки, предложив конкретные механизмы нормализации отношений и разблокирования коммуникаций. Парафирование мирного договора в Вашингтоне стало важнейшим этапом этого процесса. Оно заложило основу для практической реализации проектов, которые еще недавно казались невозможными. И именно эта последовательная линия - от военной победы к мирной интеграции - стала ключом к сегодняшним изменениям. Новая реальность уже сформирована - и в ней выигрывают те, кто делает ставку на развитие, сотрудничество и интеграцию.