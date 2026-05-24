Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Подошла к концу XIII сессия Всемирного форума по вопросам урбанизации (WUF13), ставшая крупнейшей за всю историю форума. Более 57 тысяч участников из 182 стран подтвердили высокий международный авторитет Азербайджана. И за этим стоит один человек. Благодаря последовательной политики Президента Ильхама Алиева наша страна стала одной из главных международных переговорных площадок региона.

За каждым подобным событием - многолетняя последовательная работа. Высокий уровень доверия к Президенту Ильхаму Алиеву стали ключевыми факторами того, что сегодня в нашей стране проходят саммиты, глобальные форумы, спортивные турниры и международные конференции, в которых участвуют десятки тысяч гостей со всего мира. Это уже устоявшаяся тенденция. Потому что в мире знают: Азербайджан способен обеспечить организацию мероприятий на самом высоком уровне, создать атмосферу открытого диалога и объединить участников даже по самым сложным вопросам международной повестки.

Для Азербайджана это уже не первый подобный триумф. В 2024 году страна принимала COP29 - климатическую конференцию ООН, которая также собрала рекордное число участников и завершилась прорывным соглашением по финансированию. Тогда стороны долго искали компромисс, но именно в Баку смогли прийти к общему знаменателю. WUF13 продолжил эту традицию.

Одно из главных нововведений форума появилось по личной инициативе Президента Ильхама Алиева. 18 мая в рамках WUF13 впервые за всю историю проведения форума состоялся Саммит лидеров. В нем приняли участие 27 глав государств и правительств, а также руководители ведущих международных организаций.

Выступавшие все как один отметили превращение Баку в полноценный центр международного диалога и высоко оценили масштаб восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана. Сама же инициатива проведения подобной сессии - теперь часть новейшей истории форума.

Днем ранее, 17 мая, под председательством азербайджанской стороны прошла встреча министров: около 70 стран были представлены на уровне министров и их заместителей. В итоговом документе - "Резюме председателя" - стороны особо подчеркнули дальновидную стратегию и лидерство Президента Ильхама Алиева, а сам WUF13 назван крупнейшим в истории форума. Этот документ лег в основу "Бакинского призыва к действию" - итогового документа всего форума, а также промежуточного обзора по реализации "Новой программы развития городов" ООН.

Отдельной и, пожалуй, наиболее значимой темой WUF13 стал азербайджанский опыт постконфликтного восстановления. Это действительно беспрецедентный случай в современной истории: страна, которая три десятилетия жила фактически в условиях войны и оккупации части своих территорий, сразу после восстановления территориальной целостности запустила не имеющий аналогов масштабный строительный проект - и за пять с небольшим лет добилась результатов, которые поражают.

Подробно об этом Президент Ильхам Алиев рассказал в интервью Euronews на полях конференции:

"...К настоящему моменту мы выработали уникальный опыт строительства городов и сел с нуля. К сожалению, это стало следствием масштабных разрушений на оккупированных территориях, и у нас не было иного выбора. Поэтапный подход, а в ряде случаев и параллельное ведение работ по развитию, привели к тому, что за пять лет уже 85 тысяч человек вернулись обратно", - сказал глава государства.

Президент Азербайджана отметил, что на сегодняшний день уже введены в эксплуатацию 307 мегаватт гидроэнергетических мощностей, а солнечные электростанции мощностью 340 мегаватт находятся в процессе строительства. "Этого будет достаточно не только для Карабаха и Восточного Зангезура, но и для значительно более обширной территории. Также было обеспечено подключение электросети к общей энергосистеме страны", - пояснил глава государства.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев сообщил, что в рамках этих работ предусмотрено строительство 75 километров тоннелей, из которых 70 километров уже введены в эксплуатацию, а также 500 мостов, 435 из которых уже построены.

Параллельно строятся железные дороги, школы, больницы. Реализуется программа "Великое возвращение" - люди возвращаются в родные места, где раньше не было ничего, кроме руин. Девять городов и более ста сел, уничтоженных в результате того, что международные эксперты называют урбицидом и экоцидом, сегодня отстраиваются заново - с применением концепций умных городов и умных сёл, с продуманными градостроительными планами для каждого населенного пункта.

Этот опыт уже привлекает внимание стран, переживших собственные конфликты. Азербайджанская модель восстановления стала идеальным примером для аналогичных ситуаций по всему миру.

Организация WUF13 получила высокую оценку не только за масштаб, но и за качество. Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) подписали Письмо о намерениях с целью совместно разработать операционное руководство для будущих форумов - на основе именно бакинских стандартов проведения. Иными словами, то, как Азербайджан организовал WUF13, теперь будет служить образцом для всего мирового сообщества.

Еще одним вкладом страны в глобальную урбанистическую повестку стало учреждение Бакинской премии по градостроительству - новой международной награды в этой сфере.

Почему именно Азербайджан снова и снова становится местом проведения событий мирового уровня? Ответ очевидный. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане создана атмосфера доверия и сформирован богатый опыт организации крупнейших международных мероприятий. Здесь умеют принимать гостей, обеспечивать высокий уровень организации и, самое главное, создавать условия для конструктивного общения даже между сторонами с разными позициями.

Пример COP29 стал особенно показательным. Несмотря на сложные переговоры по климатическому финансированию, именно в Баку участникам удалось выйти на согласованные решения. После конференции многие международные представители отдельно отмечали уровень подготовки мероприятия и вклад Азербайджана в достижение диалога.

Этим и объясняется насыщенный международный календарь страны на ближайшие годы. В 2027 году Азербайджан примет чемпионат мира по футболу FIFA U-20. В 2028-м - саммит Европейского политического сообщества. Формула-1 продлила контракт на гонки в столице как минимум до 2030 года. К этому добавляются регулярные мероприятия в рамках ОТГ и СВМДА, к примеру, крупнейшие соревнования по гимнастике и многое другое.

Успех COP29, WUF13 - это закономерный итог многолетней стратегии, благодаря которой Азербайджан превратился в важный международный центр диалога, сотрудничества и глобальных инициатив. И ключевую роль в этом сыграл личный авторитет Президента Ильхама Алиева. Доверие к Азербайджану, сформированное на международной арене за годы его руководства, сделало нашу страну участником процессов, к голосу которого прислушиваются, площадкой, которой доверяют, партнером, на которого рассчитывают. Так строится настоящее лидерство. WUF13 это подтвердил. И это точно не финальная точка.