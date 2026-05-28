В Тбилиси телебашню и «Мост Мира» окрасили в цвета флага Азербайджана - ВИДЕО В Тбилиси телевизионная башня, один из главных символов города, и "Мост Мира" подсветили в цвета азербайджанского флага. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, акция была приурочена ко Дню независимости Азербайджана - 28 Мая.
С наступлением вечера тбилисская телебашня и стеклянный пешеходный мост через реку Кура засияли зелёным, красным и синим цветами.
Отмечается, что такая подсветка телебашни и "Моста Мира" в Тбилиси в цвета азербайджанского флага 28 мая уже стала ежегодной традицией.
