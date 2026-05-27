В США разбился военный учебный самолет

Учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Крушение произошло около 12:30 по местному времени в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, Миссисипи.

Отмечается, что оба пилота самолета успели катапультироваться. Они были доставлены в местную больницу для обследования.