https://news.day.az/world/1837650.html В США разбился военный учебный самолет Учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Крушение произошло около 12:30 по местному времени в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, Миссисипи.
В США разбился военный учебный самолет
Учебный самолет военно-морских сил (ВМС) США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи. Об этом сообщает телеканал CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Крушение произошло около 12:30 по местному времени в округе Ноксуби. Самолет T-45C Goshawk базировался в 1-м учебном авиационном крыле в Меридиане, Миссисипи.
Отмечается, что оба пилота самолета успели катапультироваться. Они были доставлены в местную больницу для обследования.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре