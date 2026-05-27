Мощный град в России приняли за снег

В некоторых районах Московской области прошёл сильный град. В результате на земле образовалось "покрывало", напоминающее снежное, сообщает Telegram-канал "MSK1.RU | Новости Москвы | Россия", публикуя кадры последствий непогоды, передает Day.Az.

На видео можно заметить, что дороги и крыши выстланы белым "ковром". Комментаторы задаются вопросом: значит ли это, что в столичном регионе снова выпал снег?

В московском МЧС ранее сообщили о надвигающихся ливнях с грозами и сильным ветром. Ведомство выпустило экстренное штормовое предупреждение. Непогода продлится до вечера 27 мая.