Китай нашел способ разогнать замедляющуюся экономику

Народный банк Китая допускает снижение процентной ставки по годичному кредиту банкам до рекордно низкого уровня. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагается, что такие шаги свидетельствует об активизации усилий Пекина по поддержке экономики, теряющей темпы роста. В апреле рост замедлился по всем направлениям. Самые слабые результаты показали промышленное производство и розничные продажи. Это побудило экономистов призвать Пекин к более активной государственной поддержке.

В своем последнем квартальном отчете Народный банк Китая подтвердил намерение поддерживать "умеренно мягкую" денежно-кредитную политику и сохранять достаточный уровень ликвидности для поддержки роста, несмотря на опасения по поводу импортируемой инфляции.