https://news.day.az/world/1837280.html
ВС США нанесли удары по Ирану
Вооруженные силы США осуществили удары в целях самообороны на юге Ирана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.
Отмечается, что целью ударов стали иранские ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.
"ВС США осуществили удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от ВС Ирана", - говорится в заявлении.
