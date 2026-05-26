ВС США нанесли удары по Ирану

Вооруженные силы США осуществили удары в целях самообороны на юге Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США.

Отмечается, что целью ударов стали иранские ракетные пусковые установки и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

"ВС США осуществили удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от ВС Ирана", - говорится в заявлении.