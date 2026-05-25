Бакинская энергонеделя впервые соберет министров D-8

В рамках Бакинской энергетической недели впервые состоится встреча министров стран D-8.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью и информационной безопасности Министерства энергетики Азербайджана Амиль Гасанов на пресс-конференции, посвященной Бакинской энергетической неделе и выставке TransLogistica Caspian.

По его словам, Бакинская энергетическая неделя берет начало с первой международной специализированной выставки "Нефть и газ Каспия", которая проводится более 30 лет.

Амиль Гасанов подчеркнул, что в мероприятиях этого года примут участие представители различных стран, включая государственных чиновников, международные организации и ведущие международные компании.

Он отметил, что Бакинская энергетическая неделя стала платформой не только для обсуждения энергетических вопросов, но и тем, связанных с "зеленой" энергетикой, энергетической безопасностью, инновационными технологиями и устойчивым развитием.

По словам представителя министерства, в рамках деловой программы запланирован ряд тематических сессий, в том числе пленарная сессия министров по международному сотрудничеству для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего, обсуждения по вопросам рынков природного газа, энергетического перехода, "зеленой" энергии, региональной интеграции, а также будущего энергетики, включая дата-центры, водород и малые модульные реакторы.

Амиль Гасанов сообщил, что впервые в рамках Бакинской энергетической недели планируется проведение встречи министров стран D-8.

Кроме того, по его словам, Государственное агентство по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики совместно с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) организуют министерский диалог по продвижению перехода к возобновляемой энергетике в Центральной Азии.