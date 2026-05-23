В Сумгайыте снесли незаконную постройку.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС продолжает проводить соответствующие мероприятия по пресечению незаконного строительства на территории страны в рамках своих полномочий.

Отмечается, что Абшеронский территориальный отдел Государственной службы по имущественным вопросам выявил факт незаконных строительных работ в 17-м микрорайоне города Сумгайыт и обратился в МЧС для принятия необходимых мер.

На основании обращения сотрудники Госагентства по надзору за безопасностью в строительстве МЧС совместно с представителями Государственной службы по имущественным вопросам и Исполнительной власти города Сумгайыт провели соответствующие мероприятия, в результате которых незаконно возведенная постройка была демонтирована.