Citroen в 2028 году возродит «гадкого утенка» 2CV

Французская марка Citroen официально подтвердила возвращение легендарной модели 2CV, которую в народе прозвали "гадким утенком". Об этом сообщает Carscoops. На этот раз автомобиль станет электрическим и бюджетным, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявление прозвучало во время презентации компании Stellantis в Мичигане. Глава Citroen Ксавье Шардон признал, что знаменитое имя возрождается. Новинка сохранит узнаваемый округлый силуэт, но не будет точной ретро-копией. Дизайнеры смешают классические пропорции с современными чертами.

"Живой" концепт 2CV покажут на Парижском автосалоне осенью 2026 года. Серийное производство стартует в 2028 году. Цена составит менее €15 тыс.(около 1,5 млн рублей). Это сделает новинку одним из самых доступных электромобилей в Европе - дешевле Dacia Spring, Renault Twingo и BYD Dolphin Surf.

Citroen подчеркивает, что проект следует философии оригинала: практичность, простота и низкая стоимость эксплуатации. Шардон назвал модель "настоящим народным автомобилем для реальной жизни". Машина станет одной из семи новинок бренда к 2030 году.

Производить электромобиль планируют в Италии.