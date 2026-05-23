МИД Азербайджана выразил соболезнования Китаю

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Китаю.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства в соцсети X.

"Глубоко опечалены известием о многочисленных жертвах и пострадавших в результате взрыва на угольной шахте в провинции Шаньси Китая. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.

Выражаем солидарность с соответствующими структурами и сотрудниками экстренных служб, участвующими в спасательных и восстановительных работах, и разделяем горе всех, кого затронула эта трагедия", - говорится в публикации.

