В США впервые вырастили цыплят в искусственных яйцах - ВИДЕО
Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences заявил о первом успешном выращивании цыплят в "яйцах", созданных в лабораторных условиях.
Как сообщает Day.Az, по данным компании, разработанные капсулы полностью имитируют среду естественного яйца и обеспечивают эмбриону необходимые условия для развития.
Разработчики утверждают, что технология в будущем может быть использована в проектах по "де-экстинкции" - восстановлению вымерших видов животных с помощью генетики. В частности, речь идет о попытках воссоздать древних птиц моа, обитавших в Новой Зеландии и полностью исчезнувших несколько столетий назад.
