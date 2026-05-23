В США впервые вырастили цыплят в искусственных яйцах

Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences заявил о первом успешном выращивании цыплят в "яйцах", созданных в лабораторных условиях.

Как сообщает Day.Az, по данным компании, разработанные капсулы полностью имитируют среду естественного яйца и обеспечивают эмбриону необходимые условия для развития.

Разработчики утверждают, что технология в будущем может быть использована в проектах по "де-экстинкции" - восстановлению вымерших видов животных с помощью генетики. В частности, речь идет о попытках воссоздать древних птиц моа, обитавших в Новой Зеландии и полностью исчезнувших несколько столетий назад.