Сколько билетов продано на поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Баку?

За короткое время по маршруту Баку-Тбилиси-Баку было продано более 1000 билетов.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

Всего зафиксирована продажа более 400 билетов из Баку и свыше 500 - из Тбилиси.

С учетом высокого спроса на билеты к первому поезду, отправляющемуся из Баку, был дополнительно добавлен один вагон.

Отмечается, что на фоне повышенного спроса на билеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку в системе продажи билетов и кассах наблюдаются определенные задержки.

"Приносим извинения за временные неудобства и просим наших пассажиров отнестись к ситуации с пониманием", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что поезда по данному маршруту начнут курсировать из Баку с 25 мая, а из Тбилиси - с 26 мая.