Сколько билетов продано на поезд по маршруту Баку-Тбилиси-Баку?
За короткое время по маршруту Баку-Тбилиси-Баку было продано более 1000 билетов.
Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).
Всего зафиксирована продажа более 400 билетов из Баку и свыше 500 - из Тбилиси.
С учетом высокого спроса на билеты к первому поезду, отправляющемуся из Баку, был дополнительно добавлен один вагон.
Отмечается, что на фоне повышенного спроса на билеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку в системе продажи билетов и кассах наблюдаются определенные задержки.
"Приносим извинения за временные неудобства и просим наших пассажиров отнестись к ситуации с пониманием", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что поезда по данному маршруту начнут курсировать из Баку с 25 мая, а из Тбилиси - с 26 мая.
