Жилье в районах, где применяется подход TOD, продается быстрее

Жилье в районах, где применяется подход Transit Oriented Development (TOD), продается в полтора-два раза быстрее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала основатель и управляющий партнер казахстанской компании STEP City Алина Бисембаева в ходе мероприятия на тему "Планирование новых застроек с учетом транспортной доступности" в рамках WUF13.

По ее словам, основная логика и ключевой принцип подхода TOD заключается в том, что города и новые территории формируются вокруг транспортной инфраструктуры.

"В основе таких проектов лежит крупный транспортно-пересадочный узел, железнодорожная станция или иная значимая точка притяжения транспортных потоков и общественного транспорта. При этом речь идет не просто о строительстве жилых домов. Формируется полноценное общественное пространство: создаются густонаселенные жилые кварталы, коммерческие и зеленые зоны. По сути, это становится самостоятельной городской средой", - сказала Бисембаева.

Она отметила, что грамотно организованное дорожное движение позволяет освободить больше пространства для пешеходных зон и удобных пересадок, что, в свою очередь, способствует формированию более качественной общественной среды.

"Возле жилой застройки, которая формируется рядом с транспортно-пересадочными узлами в рамках TOD, жилье продается в полтора-два раза быстрее, чем в районах без такой инфраструктуры. Кроме того, стоимость строительства на 5-10% ниже за счет отсутствия необходимости создавать большие парковочные пространства для автомобилей. При этом ценность такого жилья, как правило, на 5-15% выше благодаря наличию качественного общественного транспорта поблизости", - добавила Бисембаева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, восстановление городов после кризисов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в развитии городов, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня проходят диалоги, круглые столы и специальные сессии на следующие темы: "Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов", "Новое соглашение по жилищному финансированию", "Академия", "Дети и молодежь", "Инклюзивная городская жизнестойкость, "Голубая" экономика и устойчивый туризм в малых островных развивающихся государствах", "Африканский компакт по доступному жилью - специальная сессия для инвесторов", "Профессионалы", "Гражданское общество" и заключительная сессия.

На сессиях обсуждаются вопросы расширения доступа к жилью, восстановления городов после кризисов и конфликтов, применения инструментов устойчивого финансирования, вовлечения молодежи в процессы принятия решений, а также повышения жизнестойкости городов в условиях изменения климата.

Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.

Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.

WUF13, на который зарегистрировалось более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.