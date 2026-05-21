Рекордное количество альпинистов покорили Эверест за один день

Рекордное количество альпинистов - 274 человека - покорили Эверест за один день, в среду.

Это самое большое число людей, когда-либо достигших высочайшей вершины мира в один день с непальской стороны.

Гора Эверест высотой 8849 метров расположена на границе между Непалом и Тибетом в Китае, и на нее можно подняться с обеих сторон.

Организаторы экспедиций заявляют, что в этом году на тибетской стороне не было альпинистов, поскольку китайские власти не выдали никаких разрешений.

"Это самое большое количество альпинистов, посетивших вершину за один день на данный момент", - сказал генеральный секретарь Ассоциации операторов экспедиций Непала Риши Бхандари, добавив, что это число может возрасти, поскольку некоторые альпинисты, достигшие вершины, возможно, еще не сообщили базовому лагерю о своем достижении.

В этом году Непал выдал 494 разрешения на восхождение на Эверест, каждое из которых стоит 15 тысяч долларов.

Эксперты по альпинизму часто критикуют Непал за то, что он допускает на гору большое количество альпинистов, что иногда приводит к опасным пробкам или длинным очередям в так называемой "зоне смерти" у подножия вершины, где уровень кислорода опасно ниже необходимого для выживания человека.

Непал признал риски, связанные с перенаселенностью и неопытными альпинистами, и ввел более строгий контроль и более высокие сборы.