Если текущие тенденции сохранятся, дефицит жилья в Африке превысит 130 миллионов

В Африке уже существует дефицит жилья, превышающий 60 миллионов единиц, и если текущие тенденции сохранятся, к 2030 году этот показатель превысит 130 миллионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах в ходе дискуссии под названием "Африканское соглашение о доступном жилье - Инвестиционная сессия", организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, Соглашение о доступном жилье охватит ближайшие десять лет:

"Объем инвестиций, необходимых для удовлетворения спроса, значительно превышает имеющиеся ресурсы, и требуются новые подходы. Другим важным аспектом является демографический рост.

Ожидается, что к 2050 году число людей, переселяющихся в города Африки, достигнет от 600 до 900 миллионов человек. Финансовый дефицит при этом составляет более 1,4 триллиона долларов. Урбанизация такого масштаба окажет серьезное давление как на городскую инфраструктуру, так и на системы жилья, транспорта и обслуживания. Эти цифры показывают, что в ближайшие годы потребуется не просто строительство, а более разумное, устойчивое и инклюзивное городское планирование", - отметила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.