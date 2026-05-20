15-летний футболист "Карабаха" проходит просмотр во Франции

Молодой футболист "Карабаха" Али Баширов проходит просмотр во французском "Страсбуре".

Как сообщили İdman.bizв агдамском клубе, 15-летний игрок будет находиться в расположении представителя Лиги 1 до конца мая.

Окончательное решение по будущему азербайджанского футболиста станет известно после завершения просмотрового периода.

Отметим, что Али Баширов уже дебютировал за основную команду "Карабаха", а также выступает за юношеские сборные Азербайджана.