15-летний футболист "Карабаха" проходит просмотр во Франции
Молодой футболист "Карабаха" Али Баширов проходит просмотр во французском "Страсбуре".
Как сообщили İdman.bizв агдамском клубе, 15-летний игрок будет находиться в расположении представителя Лиги 1 до конца мая.
Окончательное решение по будущему азербайджанского футболиста станет известно после завершения просмотрового периода.
Отметим, что Али Баширов уже дебютировал за основную команду "Карабаха", а также выступает за юношеские сборные Азербайджана.
