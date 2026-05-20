Необходимо решить вопросы расширения культурного наследия и одновременного вовлечения местных общин в этот процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил основатель Александрийской библиотеки, бывший вице-президент Всемирного банка, эксперт по культуре Исмаил Серагельдин на мероприятии "Переосмысление культурного наследия и инклюзивное обновление городов", организованном в рамках 13-й сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13) в Баку.

По его словам, затрагивая тему исторических мест в развивающихся городах, в первую очередь необходимо ответить на четыре вопроса:

"Что, как, для кого мы должны сохранить и что именно мы защищаем? Исторические места, отдельные здания или характер города в целом? Консервация должна осуществляться с учетом будущих жителей, приезжающих туристов и международного сообщества.

Здесь должны учитываться физические, экономические, социальные и экологические аспекты. Очень важно сохранить характер этих элементов. Мы должны уметь делать это, поддерживая интерактивность людей. Необходимо привлекать местные общины и частных инвесторов. Важно свести к минимуму вытеснение местного населения.

Анализ затрат и выгод порой приводит к ошибкам с точки зрения сохранения культурного наследия. Например, чрезмерная фокусировка на доходах от туристов не дает хороших результатов. Поэтому должна быть специальная концептуальная основа. Вопросы расширения культурного наследия и интеграции местной общины в этот процесс должны быть решены. Интегрировать культурное наследие возможно. Мы способны сохранить исторические города".

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.