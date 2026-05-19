В Азербайджане пять дней будут идти дожди

С утра 21 мая, начиная с северных и западных районов Азербайджана, и до вечера 25 мая в некоторых местах ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Также 21-22 мая существует вероятность кратковременного усиления осадков.

В связи с дождями ожидается увеличение водности рек, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.

