В Азербайджане пять дней будут идти дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
С утра 21 мая, начиная с северных и западных районов Азербайджана, и до вечера 25 мая в некоторых местах ожидается неустойчивая погода с периодическими осадками.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Отмечается, что в отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Также 21-22 мая существует вероятность кратковременного усиления осадков.
В связи с дождями ожидается увеличение водности рек, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
