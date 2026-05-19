Xiaomi предупредила о росте цен на флагманские смартфоны

Xiaomi предупредила о возможном резком росте цен на флагманские смартфоны. К концу 2026 года их стоимость может превысить 10 тыс. юаней, сообщает GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента компании Лу Вэйбина, потенциальное подорожание прежде всего связано с ростом цен на память DRAM и NAND. Стоимость ключевых компонентов продолжает увеличиваться, а производителям становится сложнее компенсировать эти расходы без пересмотра ценников на устройства.

Для сравнения, флагманский Xiaomi 17 Ultra в конфигурации 12/512 ГБ на старте продаж в конце прошлого года оценивался примерно в 7000 юаней.

Вэйбин отметил, что внутри Xiaomi все еще продолжается обсуждение ценовой политики для будущих моделей, включая Xiaomi 17 Max, поскольку ситуация на рынке остается нестабильной.

По оценке компании, быстро стабилизировать поставки памяти не получится. Строительство новых производственных мощностей занимает несколько лет. При этом спрос на память продолжает расти на фоне развития ИИ, серверной инфраструктуры и высокопроизводительных вычислений.

В Xiaomi считают, что давление на цены DRAM и NAND может сохраняться как минимум до 2027 года, а в отдельных сегментах - вплоть до 2028-го.