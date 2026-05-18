Жилье должно стать приоритетом глобальной городской повестки

Вопрос жилья должен находиться в центре глобальной городской повестки, поскольку оно является основой человеческого достоинства, социальной гармонии и устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил мэр турецкой провинции Конья Угур Ибрагим Алтай в ходе совместного закрытия ассамблей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Сегодня мы действуем с общим пониманием того, что будущее наших городов и регионов зависит от нашей способности ставить человека, человеческое достоинство и справедливость в центр глобальной городской повестки", - подчеркнул он.

Алтай отметил, что форум в Баку объединил не только мэров и региональных лидеров, но также представителей национальных правительств, академических кругов и гражданского общества.

"Мы видим Всемирный городской форум как обновленную платформу для многостороннего сотрудничества", - сказал он.

По словам мэра, достойное жилье - это приоритет прав человека. Жилье должно рассматриваться не только как экономический актив, но и как социальная и экологическая функция, которая напрямую влияет на повседневную жизнь людей.

Он подчеркнул важность координации между уровнями управления и усиления местного самоуправления через предоставление полномочий, финансирования и институционального признания.

"Сотрудничество между местными органами власти служит инструментом трансформации, обмена опытом и распространения эффективных решений", - добавил Алтай.