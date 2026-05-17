Применение низкоуглеродистого алюминия может повысить эффективность строительства в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор департамента по изменению климата компании RUSAL Алексей Спирин в кулуарах 13-й сессии Всемирного городского форума (WUF13) в Баку.

Алексей Спирин отметил, что низкоуглеродистый и переработанный алюминий имеет большое значение для современных городов и строительной отрасли: "Этот материал позволяет как снизить воздействие на климат, так и более экономически выгоден в долгосрочной перспективе".

Он отметил, что алюминий может быть полностью переработан при сносе зданий, и в то же время, будучи легким и прочным материалом, он увеличивает срок службы зданий. Спирин добавил, что здания из алюминия могут прослужить до 80 лет, что снижает затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Представитель компании подчеркнул, что такой подход способствует более устойчивому и эффективному развитию городской инфраструктуры.