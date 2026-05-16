Азербайджан может стать одним из ключевых цифровых хабов тюркского пространства

Азербайджан действительно может стать одним из ключевых цифровых хабов тюркского пространства.

Об этом в беседе с Day.Az сказал докторант кафедры международных отношений и мировой экономики НАО "КазНУ имени аль-Фараби" Ален Джуанышбеков.

"Неформальную встречу ОТГ в Туркестане можно оценить как важный этап институционального взросления организации. Символично, что встреча прошла именно в городе Туркестан, который в тюркском политико-культурном обществе имеет высокое историческое значение. Итоги саммита показывают, что ОТГ постепенно уходит от исключительно культурно-гуманитарной повестки и движется к более прагматичной модели регионального сотрудничества. В центре обсуждений оказались транспортная взаимосвязанность, цифровая инфраструктура, и технологическая кооперация. Это довольно четко иллюстрирует более широкую тенденцию. Тюркские государства стремятся адаптироваться к формирующейся евразийской геоэкономике, где критически важны логистика, цифровые коридоры и контроль над транзитными маршрутами", - сказал он.

По его словам, тема цифровизации и искусственного интеллекта на сегодняшний день является особенно актуальной.

"Потому что все страны-участники ОТГ тем и или иным способом готовы или уже вкладываются и инвестируют в ИИ, в частности в военной сфере, в автономное госуправление, дата центры и ИИ-стартапы, кибербезопасность или образование. Именно в сфере информационных технологии организация может получить наиболее быстрые и практические результаты. Во-первых, речь идет о создании совместимой цифровой инфраструктуры: электронных таможенных систем, трансграничного электронного документооборота и цифровой идентификации. Для транзитного пространства Евразии это критически важно, поскольку скорость прохождения грузов все больше зависит от цифровой синхронизации. Во-вторых, государства ОТГ объективно заинтересованы в кооперации в сфере кибербезопасности. Рост зависимости от цифровой логистики, энергетических сетей и облачных платформ делает страны региона уязвимыми перед кибератаками. Поэтому создание общих CERT-платформ, обмен данными о киберугрозах и совместные протоколы реагирования становятся вопросом стратегической устойчивости. В-третьих, искусственный интеллект может использоваться в управлении логистикой, транспортными потоками, энергетическими системами и "умными городами". Для транзитных экономик это особенно актуально. Исследования по цифровому управлению в Казахстане показывают, что даже базовые элементы e-government существенно повышают административную эффективность и прозрачность государственных сервисов", - сказал он.

Джуанышбеков отметил, что сотрудничество в сфере ИИ постепенно становится частью концепции "цифрового суверенитета".

"Для стран ОТГ это означает снижение технологической зависимости от крупных внешних платформ, прежде всего американских и китайских экосистем. В мировой политике контроль над данными и цифровыми маршрутами уже становится сопоставимым по значимости с контролем над энергетическими коридорами", - сказал он.

Говоря о роли Азербайджана в ОТГ, эксперт подчеркнул, что страна сегодня выступает одним из ключевых драйверов ОТГ по нескольким причинам.

"Так, Азербайджан обладает стратегическим географическим положением между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой, а также Баку активно инвестирует в инфраструктуру Среднего коридора. Азербайджана в ОТГ является одним из функциональных драйверов интеграционной повестки, что подтверждается как институциональной архитектурой страны, так и ее инициативами в рамках транспортной, цифровой и гуманитарной связности. Страна также официально интегрирует транспортную и цифровую политику, что усиливает связку "логистика-данные-управление", - сказал он.

Джуанышбеков отметил, что Азербайджан последовательно продвигает концепцию сопряжения транспортной и цифровой интеграции.

"Это отражается и в риторике Президента Ильхама Алиева, который на саммите акцентировал внимание на цифровом суверенитете, ИИ и проектах вроде "Цифрового Шелкового пути". Особое значение имеет проект Транскаспийской волоконно-оптической линии, который должен соединить Центральную Азию и Кавказ через Каспийское море и создать альтернативный маршрут передачи данных между Азией и Европой. Если данные проекты будут реализованы в полном объеме, Азербайджан действительно может стать одним из ключевых цифровых хабов тюркского пространства. Для этого нужно развитие полноценной инновационной экосистемы", - добавил эксперт.

Али Гасымов