"Ньюкасл" ускорил переговоры по футболисту "Монако"

Английский "Ньюкасл" активизировал переговоры по трансферу полузащитника французского "Монако" Ламина Камары.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последние дни руководство "сорок" провело встречу с представителями сенегальского футболиста.

Отмечается, что за ситуацией вокруг Камары внимательно следит и "Ливерпуль". По информации источника, мерсисайдский клуб может в ближайшее время усилить интерес к игроку.

Трансферная стоимость 22-летнего полузащитника оценивается примерно в 50 миллионов евро (около 88,5 миллиона манатов).